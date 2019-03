Torino, Mazzarri: "Il gol immediato ci ha illuso che fosse facile"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico del Torino Walter Mazzarri dopo il ko contro il Bologna: “L’aver fatto gol subito forse ci ha illuso che fosse una partita facile, invece abbiamo visto che è stata complicatissima. Palacio ha fatto reparto da solo. Abbiamo dato sempre loro la possibilità di ripartire, abbiamo fatto degli errori e si sono pagati. Dopo sette risultati consecutivi era scritto che si dovesse perdere, potevamo almeno pareggiare viste le occasioni avute. Ho la sensazione che alcuni oggi avessero la giornata storta, soprattutto dietro. Certe disattenzioni poi si pagano. Il Bologna si è galvanizzato quando gli abbiamo permesso di fare l’1-1. Le occasioni ci sono state, ma la palla non è entrata mai. Accettiamo questa sconfitta, ora vediamo come vanno le ultime partite. Purtroppo quando dietro non siamo al top si vede. Non siamo stati attenti sulle marcature. Oggi è andata così, dobbiamo pensare alla prossima. Forse la pausa ci fa bene, qualcuno deve rifiatare. Poi abbiamo anche degli squalificati per la prossima partita. Oggi c’era lo stadio pieno, grande entusiasmo. È un incidente di percorso, spero che a Firenze torneremo a essere quelli che eravamo prima di stasera”.