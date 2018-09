Torino, Mazzarri: "In classifica ci mancano 3-4 punti"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha parlato ai microfoni di Radio Rai dopo il pareggio con l'Udinese: "L'arbitraggio? Ha parlato la società, io mi limito a dire che abbiamo dominato 80 minuti su un campo in condizioni pessime. Abbiamo fatto una grande partita, giocando a calcio in modo esemplare. In classifica ci mancano 3-4 punti, è un peccato penalizzare una squadra che sta giocando così bene".