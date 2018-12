© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso della conferenza stampa odierna, Walter Mazzarri ha parlato di Vittorio Parigini, esterno d'attacco del suo Torino. "E' un giocatore offensivo ma ricorda bene alcune cose che ho provato ad inculcare sin dall'inizio alla squadra. Come il recupero della palla. Ed in questo è uno dei più attenti. Quando ha giocato contro l'Atalanta, dal primo minuto, quando perdeva palla pensava subito al recupero immediato. Sono contento che la prossima settimana ci sia la Coppa Italia, alcuni giocatori che hanno avuto meno spazio avranno la possibilità di convincermi a riproporli in campionato. Anche se si gioca sempre in 14. E lui è uno di quelli che tengo maggiormente in considerazione: è stato una sorpresa, non lo conoscevo".