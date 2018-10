Torino, Mazzarri sorride: Ansaldi è pienamente recuperato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Torino Walter Mazzarri può sorridere. Nella giornata di ieri, scrive la Gazzetta dello Sport, è rientrato completamente in gruppo Cristian Ansaldi: l'esterno argentino era l'ultimo rimasto fra gli infortunati, ma ieri ha svolto l'intera seduta insieme ai compagni. Per la sfida di sabato con la Fiorentina potrebbe essere convocato, anche se un suo utilizzo dal primo minuto per il momento sembra improbabile.