Torino, Mazzarri su Bonifazi: "Sono molto contento del suo impatto"

Walter Mazzarri, tecnico del Torino, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Crotone ha parlato anche di Kevin Bonifazi. "Ero un po' in dubbio perchè ha avuto tanti problemi fisici. Ha fatto bene, invece, sono molto contento. E' entrato in un momento in cui la squadra ha fatto bene. Da titolare forse non avrebbe ancora i 90 minuti nelle gambe. Per il resto sono contento".