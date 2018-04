Torino, Mazzarri su Niang: "Non posso mettere tutti insieme"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro il Milan, l'allenatore del Torino Walter Mazzarri s'è così espresso su Mbaye Niang, calciatore che durante la sua gestione non ha trovato troppo spazio e in generale potrebbe andare via in estate: "Quando sono arrivato si giocava 4-3-3. Ora la squadra ha trovato una sua quadratura, con il nuovo modulo. C'è maggiore compattezza. Ljajic può fare il trequartista, è un giocatore prettamente offensivo. Se devono giocare tutti insieme, con Edera, Iago Falque... tutti non posso metterli (sorride, ndr). Devo fare i conti per il Torino, e vogliamo che il Torino vinca il più possibile".

