Torino, Mazzarri sul mercato: "Ho dato indicazioni al club, c'è sintonia"

Walter Mazzarri, tecnico del Torino, ha parlato così del mercato granata in conferenza stampa. "Ho dato indicazioni precise alla società, con cui ho già parlato. Il mercato non lo fa il tecnico, non si può sempre avere quel che si chiede, quel che si vuole, ci sono tante variabili. Molti qui hanno contratti pluriennali e se vanno via è una convenienza per tutti. Se un giocatore magari rifiutasse di andare via, però, non è che lo metti fuori rosa. I giocatori qui sono bravi, è una rosa di buon livello ma ho idee chiare: so cosa vorrei, mi sembra di vedere sintonia ma è inutile precorrere i tempi".