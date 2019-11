Torino, Mazzarri: "Sul primo gol ingenuità in dieci uomini"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la sconfitta casalinga contro l'Inter, Walter Mazzarri ha parlato ai microfoni di Torino Channel: "Belotti? E' una forte contusione, sembra, al fianco sinistro. Almeno questo è un dato positivo".

Patito l'assenza di Belotti?

"Lo dica lei perchè in questo momento verrà usato contro di me. Se uno non si lascia prendere dall'emotività del 3-0, la partita si può valutare anche in modo diverso. E' un dato oggettivo che eravamo in dieci, sul rinvio del nostro portiere, abbiamo commesso un'ineguità clamorosa e Belotti era fuori. Questo è un dato oggettivo, consentitemelo, e lo posso dire".