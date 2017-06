Torino, Mihajlovic: "Cairo presidente perfetto per un allenatore"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Torino, intervenuto a Sky, parla di Urbano Cairo e del suo rapporto con lui: "Il presidente è sempre presente, si informa su tutto e non si immischia sulle mie scelte. Sono in una società senza debiti, che da anni realizza plusvalenze. Io qui mi trovo benissimo. Lui stesso negli anni ha capito come migliorarsi. È un presidente perfetto per una squadra di calcio, anche per un allenatore perché ti dà piena fiducia. Anche nelle interviste ti difende sempre e queste sono cose che apprezzo".