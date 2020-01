La batosta presa contro l'Atalanta pesa (e molto) in casa Torino. Perché il patron granata, Urbano Cairo, non vuole più rivedere certe situazioni, anche in virtù di quanto speso in estate. Il 7-0 ha messo in pericolo la panchina di Walter Mazzarri, salvo perché c'è un quarto di finale contro il Milan da giocare. Il Giornale racconta come il tecnico sia appeso a un filo: i nomi per la sostituzione sono quelli di Moreno Longo. Poi, in ordine sparso, Ballardini e Di Biagio, Guidolin e Prandelli, finendo a De Biasi.