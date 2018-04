Torino, missione doppia per Molinaro: 100 in granata e il rinnovo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ci sono tanti modi per diventare la bandiera di una squadra. Funziona anche attraversare le strade più tortuose, con umiltà e spirito di sacrificio, come ha fatto Cristian Molinaro. Preferisce il ruolo di «uomo vero» della retroguardia del Torino e domenica sera, contro la Lazio, potrebbe chiudere il cerchio per aprirne un altro: collezionare la partita numero 100 in granata con la speranza di strappare il rinnovo contrattuale (in scadenza). Adesso arrivano i biancocelesti, ossia gli avversari ideali per tornare titolare dopo l'infortunio. E a spingerlo ci sono la squalifica di Ansaldi e l’infortunio di Barreca. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.