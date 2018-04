Torino, missione francese per Ocampos e Sarr

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Torino non vuole abbandonare le piste più accreditate per rifarsi le fasce in vista della prossima stagione: anche oggi alle 17 – secondo quanto riportato da Tuttosport – un osservatore granata sarà al Velodrome di Marsiglia per la partita contro il Lille, nel mirino ci saranno ancora Lucas Ocampos, ex Genoa, e Bouna Sarr, centrocampista di 26 anni provvisto di passaporto francese.