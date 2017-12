Torino, Molinaro: "Consapevoli della forza della Lazio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristian Molinaro, esterno del Torino, ha parlato ai microfoni di Premium Sport prima del match con la Lazio: "La classifica parla per una squadra che ha fatto bene già lo scorso anno con questo allenatore, ci sono giocatori che possono fare la differenza in qualsiasi momento. Dal punto di vista dell'impegno serve una grande partita perché cerchiamo punti. Sappiamo quali sono punti di forza, sarà una bella partita questa sera. I pareggi? Immeritati o figli di episodi, stasera cerchiamo qualcosa in più. In campo sempre per cercare la vittoria, ma siamo consapevoli della forza dell'avversario".