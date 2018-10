Torino, Moretti: "Partita piena di ricordi, ma conta la prestazione"

Il classico gol dell'ex. Marco Benassi ci ha probabilmente preso gusto a segnare contro il Torino, squadra che sembrava potergli regalare la gloria prima dell'addio dell'estate 2017. La Fiorentina l'ha accolto e ha beneficiato delle sue prestazioni, oggi come un anno fa. Infatti Benassi...

Benassi e il conto aperto col Torino: gol al decimo turno, come un anno fa

Frosinone, i convocati contro la SPAL: Molinaro out

Milan, Gattuso: "Non sono morto. Voglio vedere 23 cani arrabbiati"

Cosenza, Maniero al 45': "Ancora aggressivi per tener botta al Brescia"

Bologna, i convocati per il Sassuolo: Dijks e Danilo non recuperano

Juve, Khedira sulla via del recupero: in campo tra Cagliari e Man United

Roma, i convocati per il Napoli: ancora out Kluivert e Pastore

Brescia, Torregrossa al 90': "Felice per il gol, sento la fiducia di Corini"

Inter, Zhang e il primo giorno da presidente: "Non vi deluderò mai"

Chievo, Ventura si aggrappa al talismano Meggiorini per ripartire

Chievo, i convocati per il Cagliari: ci sono Giaccherini e Obi

Genoa, i convocati per l'Udinese: recuperato Lapadula

Lazio, allenamento intero per Badelj: contro l'Inter toccherà a lui

Sampdoria, i convocati per il Milan: out solo Regini

SPAL, i convocati per il Frosinone: Valdifiori recupera

Brescia, Corini: "Vittoria di grande sacrificio. Classifica? Non la guardo"

Agroppi: "Simeone non ha il fisico per reggere l'attacco viola"

Serie A femminile, prima vittoria per la Roma. Pari Juve, vince la Viola

Inter, nuova chance per Gagliardini: favorito su Borja Valero

Emiliano Moretti ha presentato la sfida tra Torino e Fiorentina ai microfoni di DAZN : "È una partita piena di ricordi, al di là di questo credo che sarà importante quella che sarà la prestazione della squadra. Tutto il resto passa in secondo piano, sia la parte emozionale che quella relativa ai discorsi personali".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy