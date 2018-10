Torino, Moretti: "Partiti subito bene col piede giusto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore del Torino Emiliano Moretti ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Frosinone: "Siamo partiti molto bene, subito col piglio giusto. Abbiamo ripreso in mano la partita e l'abbiamo sbloccata. Era tutto sotto controllo, peccato per quei due gol subiti uno dopo l'altro che ci ha costretto poi a rincorrere la partita che si è fatta più complicata di quello che è stato nei primi 45 minuti".

Sul 2-0, anche incosciamente, c'è stato un po' di rilassamento?

"E' difficile in campo rilassarsi perchè si pensa solo a quello che si deve fare. Diciamo che il primo gol loro è stato un po' casuale e ha cambiato l'inerzia della partita. Siamo stati bravi dopo il 2-2 a riprendere in mano la situazione facendo il terzo e rischiando di fare il quarto. E' quello che volevamo fare, vincere la partita portare a casa i tre punti e continuare la striscia positiva".

Come sta vivendo questo momento Belotti?

"Sto vedendo il solito Gallo. La sua caratteristica è di lavorare tantissimo per la squadra. I gol arriveranno anche per lui come ha fatto finora. In questo gruppo quello che ci diciamo è che è estremamente poco importante chi segna".

Manca un po' di consapevolezza?

"A parte il calcio d'angolo del gol ci sono state delle punizioni calciate da Ciano. Quello che piace vedere a me è che abbiamo tanti margini di crescita"