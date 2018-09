Torino-Napoli, fischi per i calciatori granata all'intervallo

© foto di www.imagephotoagency.it

E' uscito tra i fischi dei suoi tifosi il Torino al termine del primo tempo della sfida contro il Napoli valida per la quinta giornata di Serie A. La squadra di Walter Mazzarri, sotto di due reti, non ha convinto in questa prima frazione ed è stata messa alle corde dai partenopei fin dai primi istanti riuscendo solo nel quarto d'ora finale ad alzare il baricentro, pur senza costruire importanti occasioni da rete.