Torino, Niang è un caso. E Raiola vuole portarlo al Nizza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riporta Tuttosport, M'Baye Niang sta diventando un vero e proprio caso a Torino. L'ex attaccante di Milan e Genoa, fermo ufficialmente per un affaticamento muscolare, in realtà non si sarebbe presentato a più di una seduta di allenamento. Un caso analogo a quello di Ljajic, che riapre il dibattito intorno al giocatore francese. Intanto, Mino Raiola studia un piano alla Balotelli per lui: l'agente ha prospettato a Cairo il prestito al Nizza di Niang, un'affare che alla lunga farebbe recuperare al presidente la spesa sostenuta in estate per strapparlo al Milan.