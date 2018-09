Torino, Nkoulou: "In Italia c'è razzismo. Napoli? bene incontrarli ora"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nicolas Nkoulou, difensore del Torino, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Se sei nuovo e straniero, come nel mio caso, devi fare uno sforzo in più. Io mi sono adattato al progetto. Quando mi hanno parlato del Toro ero orgoglioso di poter giocare qui. La mia è una lotta quotidiana per ripagare la fiducia. Mazzarri? Ascolta tutti, va oltre l'aspetto tecnico. Se si creano confidenza e una certa intesa il rendimento ne trae giovamento. L'incontro con Seedorf e la Nazionale? Avevo deciso di rifiutare la convocazione e in questo momento la situazione non è cambiata. Il Napoli? Sarà una gara molto difficile: è una delle migliori della Serie A. Preferisco incontrarli ora che non sono forse ancora al top della condizione. Il razzismo in Italia? Penso che ci sia, purtroppo. Noi di colore ci consideriamo fratelli con tutti, ma purtroppo per qualcun altro non è così. Non dovremmo più neanche discuterne e invece è una tema ancora presente".