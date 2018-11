Torino, nome nuovo per la mediana: piace Nakamba

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nome nuovo per il centrocampo del Torino. Come si legge sulle pagine di Tuttosport il club granata ha messo nel mirino Marvelous Nakamba, mediano tutto tackle e pressing del Bruges. Il Toro - si legge - non può ingaggiarlo a gennaio, visto che non ha posti liberi per extracomunitari, per cui lo sta seguendo da vicino in vista del mercato estivo. E il prezzo è abbastanza accettabile: circa 12 milioni di euro.