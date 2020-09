Torino, nuovo caso Covid: a rischio l'Atalanta, la preparazione di Giampaolo si interrompe ancora

Nuovamente fermi, anche se questo Torino avrebbe bisogno di correre e non poco visto che le prime indicazioni arrivate da Firenze non sono state positive. Il Coronavirus irrompe ancora una volta nel Filadelfia, Belotti e compagni devono convivere con il Covid-19: c’è un nuovo positivo tra i granata, in attesa di notizie ufficiali da parte del club di via Arcivescovado. E così è scattato nuovamente il protocollo, con la squadra in quarantena e tamponi a tappeto per tutti per evitare ulteriori contagi tra i tesserati del Toro. Marco Giampaolo deve ancora fermarsi, come era già capitato durante il mini-ritiro di Biella, con il Coronavirus che ha costretto a rinviare il test amichevole contro la Sampdoria. E anche adesso sarà così, con la doppia seduta in programma oggi che, se proprio si svolgerà, sarà a piccoli gruppi e non a ranghi completi. Un nuovo intoppo nella preparazione dei granata, in attesa dei rinforzi dal mercato.

Ma, soprattutto, il rischio concreto di dover rinviare la sfida di sabato contro l’Atalanta. Ora verranno effettuati nuovi controlli sulla squadra, l’iter burocratico del protocollo prevede proprio questo, ma per il momento la seconda giornata di Belotti e compagni è in fortissimo dubbio. Mancano soltanto cinque giorni al ritorno in campo, bisognerà valuterà con attenzione e massima prudenza la situazione Covid-19 all’interno dello spogliatoio granata. Il Toro, intanto, incrocia le dita, ma è un altro intoppo in una stagione che non sta partendo sotto una buona stella.