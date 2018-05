Torino, obiettivo brasiliano per il centrocampo: Petrachi segue Sandro

© foto di Federico Gaetano

Obiettivo brasiliano per il centrocampo del Torino. Come riporta Tuttosport il club granata ha messo nel mirino Sandro, centrocampista reduce da un buon girone di ritorno con la maglia del Benevento. Il club sannita vanta un diritto di riscatto per il cartellino del giocatore, di proprietà dell'Antalyaspor. 2,3 milioni per il riscatto, per poi metterlo sul mercato e realizzare una plusvalenza. Se le Streghe dovessero incontrare difficoltà per il riscatto, Petrachi potrebbe presentare un'offerta di circa 2,5 milioni direttamente al club turco.