Torino, obiettivo Krunic per il centrocampo: intensificati i contatti

vedi letture

L’infortunio di Baselli obbliga il Torino a correre ai ripari. I granata hanno messo gli occhi su Rade Krunic, il quale potrebbe lasciare il Milan nel corso del mercato estivo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i dirigenti del Toro hanno intensificato i contatti con il club rossonero per il centrocampista bosniaco, valutato 8 milioni di euro. Passi in avanti anche sul fronte Bonaventura: l’ex atalantino è in scadenza di contratto e approderebbe al Torino a costo zero.