Torino, occasione sprecata col Chievo. Ora l'Europa si complica

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La chance sprecata da Belotti al 20esimo del primo tempo è l'immagine più significativa della partita del Toro contro il Chievo: pallone al bacio di Ljajic in area, su cui il Gallo incrocia con il mancino senza però trovare incredibilmente la porta. Un'occasione colossale persa, come la possibilità di trovare al Bentagodi tre punti contro un avversario quasi mai pericoloso, per raggiungere un quarto successo consecutivo e continuare a tenere il passo del treno per l'Europa. Nella ripresa il talento del serbo, ispirato di testa e di gamba, non basta a sbloccare una gara che termina 0-0. Il primo pari a reti inviolate per Mazzarri, che nel post partita si rammarica: "Si poteva fare meglio – spiega il tecnico -, ma non si è fatto male. Purtroppo, però, non abbiamo sfruttato le due grosse occasioni che ci siamo creati".

TORO A SECCO - I granata non restavano a secco in un match dallo scorso 9 marzo, il 3-0 accusato all'Olimpico capitolino contro la Roma. "Il Chievo ci ha aspettato con la difesa a cinque: queste sono le partite che bisogna sbloccare subito per poter vincere. Sotto il piano del gioco non siamo andati male, su un campo difficile. Dispiace per i tifosi perché avremmo voluto regalare loro la quarta vittoria di fila". Un pari esterno che permette ai granata, comunque, di incamerare il quarto risultato utile consecutivo. Bene, considerando il poker di sconfitte precedenti. Non ancora abbastanza, probabilmente, per continuare vedere da vicino un'Europa ancora troppo lontana.