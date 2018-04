Torino, occorrono 5 rinforzi. Da Laxalt a Ocampos

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino vuole rinforzarsi in tutti i reparti. A spiegarlo è Tuttosport che racconta come i granata siano pronti a cercare una possibile spalla di Belotti: due i nomi, come Nestorovski e Falcinelli. Ma gli osservati continuano: da Lucas Ocampos, del Marsiglia ed ex Genoa, a Diego Laxalt, per la fascia sinistra. A destra piace Manuel Lazzari, mentre per il centrocampo può esserci l'affondo per Bouna Sarr.