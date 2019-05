Torino, ossessione Pereyra. Ora torna ad essere una priorità

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il nome di Roberto Pereyra torna ad essere una priorità per il mercato del Torino, che vuole a tutti i costi portare l'argentino del Watford nuovamente a disposizione di Mazzarri, che lo ebbe proprio nella sua esperienza in Premier League. Già l'anno scorso, rivela Tuttosport, i granata furono vicini a prenderlo, ma in estate, con il corposo aumento del budget grazie all'Europa, potrebbe essere la volta buona per la conclusione dell'affare.

Pereyra con Mazzarri - Sotto il tecnico livornese il centrocampista argentino ha giocato appena 13 volte, con due gol e tre assist, abbastanza però per farlo entrare nel cuore dell'allenatore. Dieci gol e cinque assist invece con Gracia allenatore, sei solo nell'ultima stagione, la migliore dal punto di vista realizzativo e come continuità di prestazioni per il Tucumano.