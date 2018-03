Torino, panchina già a rischio per Mazzarri?

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A più di un’ora dalla fine delle partite, non c’è ancora nessuna traccia di Walter Mazzarri, allenatore del Torino. Dopo il ko subito per mano della Fiorentina il tecnico granata per ora ha disertato il consueto passaggio in zona interviste per concedersi ai microfoni di radio ed emittenti. Inevitabile pensare che la sua panchina possa essere a rischio, visto il momento delicato e la contestazione dei tifosi prima del fischio d’inizio.