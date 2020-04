Torino, per il centrocampo piace Gagliardini: idea scambio con Izzo

vedi letture

Tra i centrocampisti che il Torino ha preso in considerazione in vista della prossima stagione figura anche Roberto Gagliardini, potenziale esubero nerazzurro che piace da tempo ai granata. Secondo Tuttosport, questo rinnovato interesse granata potrebbe aprire un potenziale tavolo di scambio con protagonista Armando Izzo, difensore che Conte gradirebbe inserire come potenziale alternativa in rosa.