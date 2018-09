Torino, per il rinnovo di Iago Falque è solo questione di giorni

LIVE TMW - Oggi Lazio e Milan: turn over per Inzaghi e Gattuso. C'è Higuain

14.55 - Patrick Cutrone non ha recuperato dal problema alla caviglia rimediato con la Nazionale Under 21 e quindi questa sera contro il Dudelange, Rino Gattuso sarà “costretto” ad affidarsi nuovamente in attacco a Gonzalo Higuain: mentre tanti altri titolari partiranno dalla panchina...