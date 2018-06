Pescara al lavoro, potrebbe esserci l’idea di rinnovare i quadri dirigenziali. Contatti con Stefano Giammarioli, reduce da quattro anni con la Cremonese. Primi approcci tra le parti, è una possibilità che potrebbe diventare concreta. E intanto a Giammarioli pensa anche il Bari in...

ESCLUSIVA TMW - Pescara, contatti con Giammarioli per il ruolo di ds

Juventus, c'è anche l'opzione Kehrer per rinforzare la difesa

Juve, Dybala e Higuain non sono incedibili: dopo il Mondiale la decisione

Serie A, 23 tecnici sotto contratto e 2 panchine libere (per poco)

Russia -3: 3-4-2-1, fantasia al potere. La Russia non può fallire

Roma-Kluivert, ci siamo. Ma i rinforzi in attacco non finiscono qui

Milan, Gattuso: "In Russia per vedere giocatori. Sappiamo cosa fare"

Juventus, pronto il rinnovo per Pjanic: incontro dopo le vacanze

Torino, per l'attacco piace Araujo: spalla ideale di Belotti

Torino, Moretti verso il rinnovo: prolungherà per una stagione

Russia -3: 4-4-2 per non lasciare Ronaldo da solo. Il Portogallo dei Silva

Fiorentina, Pjaca e Meret primi obiettivi. Pulgar preferito per la mediana

Sassuolo, anche Verde tra le opzioni per il dopo Berardi

Genoa, Mandragora a titolo definitivo: opzione di riacquisto per la Juve

Russia -3: 4-2-3-1 per valorizzare una trequarti piena di talento. Il Marocco

Nuovo nome per l'attacco del Torino. Secondo quanto riportato da Tuttosport i granata hanno infatti messo gli occhi sull'argentino Sergio Araujo . Il giocatore ha trascinato al titolo l'AEK ma è di proprietà del Las Palmas, che non lo ritiene incedibile. I granata ci pensano e potrebbe essere lui la spalla ideale di Andrea Belotti nella prossima stagione.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy