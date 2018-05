Torino, per la difesa c'è anche Rolando: si svincolerà dall'OM

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

C'è anche il Torino, racconta oggi Il Corriere di Torino, sulle tracce di Rolando. 31 presenze in Ligue 1 e 12 in Europa con la maglia dell'Olympique Marsiglia in stagione, un gol pesantissimo in semifinale di E.League contro il Red Bull Salisburgo, ha già lavorato con Walter Mazzarri: è in scadenza a fine stagione e i granata lo valutano nonostante l'ingaggio importante e i 33 anni.