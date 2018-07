Torino, per la fascia spunta il nome di Filippo Costa

Sassuolo, Carnevali: "Berardi? Nessuna novità. Boga non è chiusa"

Volti Nuovi - Alban Lafont: baby prodigio francese per la porta viola

Oggi giocherebbero così: Liverpool, Alisson il colpo per il titolo

Roma, Ponce all'AEK Atene in prestito con diritto di riscatto

Udinese, Pradé su Pussetto: "Ha spunto in velocità e cambio di passo"

Radu: "Brava Lazio, Acerbi l'uomo giusto per sostituire De Vrij"

Oggi giocherebbero così: Arsenal, rivoluzione made in Emery

Parma, Gobbi: "Siamo fiduciosi, spero che tutto si risolva per il meglio"

Oggi giocherebbero così: Man United, Fred in mediana. Sogno Perisic

Serie A, live dai ritiri - Inter, stop per Nainggolan e Karamoh

Napoli, Fabian: "M'ispiro a Xavi. In Italia mi hanno accolto benissimo"

Cagliari, Rafael: "Mi sento parte del progetto. L'età non conta"

Secondo quanto riportato da La Nuova Ferrara , il Torino avrebbe fatto un sondaggio con la SPAL per l'esterno mancino Filippo Costa . Il giocatore sta trattando il rinnovo con il club ferrarese, ma l'interesse granata potrebbe cambiare le carte in tavola.

Cristiano Ronaldo alla Juve: ora chi andrà via?

