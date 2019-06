Torino-Petrachi-Roma, il braccio di ferro non è terminato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prosegue il braccio di ferro tra Roma e Torino per liberare Gianluca Petrachi. Il club giallorosso, scrive il 'Corriere dello Sport', non ha intenzione di mollare il ds ancora sotto contratto con la società granata, ma al momento la situazione non è risolta.

Urbano Cairo ha richiesto il cartellino del giovane Gianmarco Cangiano per sbloccare la trattativa: una possibile soluzione, che però alla luce degli ultimi sviluppi potrebbe addirittura non bastare. I video che hanno sorpreso Petrachi di rientro da Madrid ed evidentemente al lavoro per la Roma hanno infatti ulteriormente indispettito il Torino e non hanno facilitato una risoluzione pacifica della controversia.