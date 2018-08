Torino, piace il 17enne N'Diaye: concorrenza a Real, Barça e PSG

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino studia il colpo in ottica prospettica. Tuttosport scrive che i granata hanno messo nel mirino Lassana N'Diaye (17), attaccante maliano che gioca al Guidars e valutato tre milioni di euro. Nella nazionale maliana Under 18 ha segnato sei gol in otto partite disputate, sulle sue tracce ci sono già Real Madrid, Barcellona e Paris Saint-Germain.