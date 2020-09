Torino, possibile offensiva per Andersen: prestito oneroso più diritto di riscatto

Potrebbe muoversi il calciomercato del Torino in difesa: secondo quanto si apprende da Sky Sport, infatti, i granata presto potrebbero andare all'assalto di Joachim Andersen, difensore danese attualmente al Lione ed ex Sampdoria, squadra in cui è stato allenato proprio dall'attuale tecnico granata Giampaolo. L'operazione, riferisce la tv satellitare, potrebbe svilupparsi su un prestito oneroso per circa 3 milioni di euro, con diritto di riscatto poi fissato sui 17-18 milioni.