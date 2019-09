© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rinnovo in arrivo nella difesa del Torino. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, sarebbe molto vicina la fumata bianca per il prolungamento di Kevin Bonifazi fino al 2024. Un ulteriore segnale di fiducia per il giovane difensore ex SPAL, trattenuto negli ultimi giorni di mercato nonostante negli ultimi giorni le squadre interessate (la stessa SPAL, ma anche Fiorentina, Sassuolo e Parma) si siano spinte fino a offrire 14 milioni di euro.