Torino, Ricci: "I nuovi innesti si sono subiti calati nel ruolo, possono darci una grande mano"

Il Torino cerca punti anche contro la Salernitana per continuare a sognare l’Europa. L’ostacolo rappresentato dalla squadra di Inzaghi, però, è di quelli da prendere con le molle per evitare passi falsi che, in questo momento, interromperebbero la striscia di risultati positivi dei granata che dura da tre partite nelle quali gli uomini di Juric hanno portato a casa 7 punti per effetto di due vittorie e un pareggio. Un aiuto importante può arrivare dai nuovi acquisti, come sottolinea anche Samuele Ricci, centrocampista granata: “I nuovi innesti ci possono dare una grandissima mano, si sono calati subito nel ruolo e penso anche che si possano inserire alla perfezione. Sono tutti bravissimi ragazzi, si inseriscono in un gruppo formato, dove tutti lavoriamo e questo fa la differenza”, le sue parole ai microfoni di DAZN.

Di seguito le formazioni ufficiali di Torino-Salernitana, gara valida per la 23ª giornata di Serie A. Un solo cambio per Juric rispetto all'ultima partita di campionato, con Sazonov al posto dell'assente Buongiorno. Inzaghi che lancia subito nella mischia il greco Pasalidis ma soprattutto Jerome Boateng. Il tedesco non gioca una partita ufficiale dal 3 giugno 2023, quando con la maglia del Lione ha giocato 45' nella sfida contro il Nizza.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Sazonov, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic, Zapata, Sanabria. A disp. Passador, Popa, Masina, Lovato, Ilic, Pellegri, Okereke, Djidji, Vojvoda, Gineitis. All. Juric.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Pierozzi, Pasalidis, Boateng; Zanoli, Basic, Maggiore, Bradaric; Candreva, Kastanos; Tchaouna. A disp. Costil, Salvati, Sambia, Martegani, Dia, Gomis, Weissmann, Ikwuemesi, Pellegrino, Vignato, Legowski. All. Filippo Inzaghi