Torino, Rincon: "Dobbiamo pensare partita dopo partita"

Tomás Rincón, centrocampista del Torino, è intervenuto prima del match contro la Fiorentina. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Io penso che dobbiamo pensare partita dopo partita. La Fiorentina è in salute, dobbiamo rimanere attaccati in classifica per poter tentare lo scatto a maggio".