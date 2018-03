Torino, Rincon: "La stagione rischia di finire male, manca il carattere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tomas Rincon, centrocampista del Torino, ha parlato ai microfoni di Torino Channel dopo il ko subito all'Olimpico con la Roma: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, creando diverse occasioni. Purtroppo non siamo riusciti a segnare e contro queste squadre, se non fai gol, vieni punito. Nella ripresa dopo il gol non siamo stati capaci di reagire. Ci capita spesso, è un problema che ci è capitato spesso in questo campionato. Stiamo mancando di carattere e attenzione, questa è una cosa grave. Dobbiamo fare una bella riflessione e cercare di fare meglio perché stiamo rischiando di finire male la stagione. Io per primo mi metto in discussione, non voglio andare in vacanza ad aprile. Dobbiamo stringere i denti, lavorare duro, e pedalare"