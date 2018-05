Torino, Rincon: "Ripartire da qui in vista della prossima stagione"

Fonte: torinofc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Torino Tomas Rincon ha così commentato con i media presenti allo stadio Marassi il successo - che in casa del Genoa mancava da 37 anni - con il quale si è conclusa la stagione dei granata: "La stagione a livello personale è stata positiva anche se ho avuto qualche calo di rendimento dovuto a dei cali fisici. Però ho sempre cercato di farmi trovare pronto. Ora mi aspetta una fase di riposo poi si ripartirà alla grande perché l'anno prossimo voglio fare ancora meglio. E' stato bello terminare la stagione con un successo. Siamo una squadra che può far di più e quindi qualche rimpianto rimane. Ora bisogna però guardare avanti con positività: abbiamo finito bene il campionato e da qui dobbiamo ripartire in vista della prossima stagione."