Torino, rinnovo per Belotti: da Cairo oltre 3 mln a stagione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Clamoroso in casa Torino, Belotti ad un passo dal rinnovo, scrive questa mattina Tuttosport. Ingaggio quasi raddoppiatto rispetto a quello attuale per il Gallo, la firma potrebbe arrivare addirittura entro la fine di ottobre. Una sorta di "premio fedeltà", con Belotti che punta a guadagnare circa 3 milioni netti a stagione più premi fino a 500.000 euro. Non cambia la durata del contratto, ma Belotti potrebbe guadagnare una percentuale da una sua cessione nei prossimi anni: si parla del 4% del cartellino.