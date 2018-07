Torino, Rosati: "Ringrazio i granata per l'opportunità di tornare in A"

© foto di Federico De Luca

Dopo l'ufficialità, arrivano le prime parole di Antonio Rosati come nuovo portiere granata: "Ringrazio il Presidente Cairo e tutto il Torino per l’opportunità che mi è stata concessa. Torno in Serie A, in un club che ha fatto la storia del calcio italiano e che ogni sportivo ha sempre guardato con rispetto e ammirazione". Lo riportano i canali ufficiali del Torino.