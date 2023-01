Torino, Sanabria: "È un gol che mi dà fiducia, peccato non aver vinto"

Tony Sanabria, attaccante del Torino, ai microfoni di Sky Sport ha parlato così dopo l’1-1 con la Salernitana: “Sono felice, ho segnato un gol importante e che mi dà fiducia. Dispiace non aver portato a casa i tre punti. Dedico la rete a mia figlia, mi aveva chiesto di esultare come la pantera rosa e l’ho fatto (sorride, ndr). Abbiamo costruito tante occasioni per segnare, ma non siamo riusciti a fare tanti gol: potevamo andare all’intervallo con più gol di vantaggio. Dobbiamo approfittarne di più”.

Qualche panchina di troppo?

“Ci sarà sicuramente qualche motivo, probabilmente il mister pensava ci fossero altri compagni più in forma di me e va bene così. Quando c’è l’occasione, voglio approfittarne".

In cosa bisogna crescere per fare un passo in avanti?

“Soprattutto in queste partite bisogna essere più tosti, approfittare delle occasioni che creiamo, non lasciarsi andare alle emozioni. Ci è girata male, ma bisogna lavorare e questa è la strada per crescere".

Come mai con Juric le prime punte segnano meno?

"A noi attaccanti chiedono i gol, è vero, ma con mister Juric l'obiettivo è far giocare bene la squadra. A volte faccio più un lavoro di sponda, ma comunque devo cercare di segnare di più, ci lavoro in settimana".