Torino, Segre vicino al rinnovo e poi il ritiro con Mazzarri

Fonte: Torinogranata.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Jacopo Segre nonostante la retrocessione del Venezia in serie C ha disputato un buon campionato, 29 presenze nella regular season con tre gol e un assist, per cui il Torino, proprietario del suo cartellino, vuole continuare ad averne il controllo e gli prolungherà il contratto che scadrà il 30 giugno del prossimo anno. Sul rinnovo non dovrebbero esserci ostacoli.

Il ventiduenne centrocampista stando ai rumors di radiomercato ha attirato l’interesse di SPAL e Brescia in Serie A, mentre in B piace a Pescara e Ascoli. Al momento però, per quanto raccolto da Torinogranata, dopo il rinnovo partirà in ritiro con Mazzarri dove avrà modo di mettersi in luce e solo in seguito verrà decisa la sua prossima destinazione.