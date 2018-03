Torino, senza Europa cambia il mercato: l'obiettivo Laxalt è lontano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ormai fuori dalla corsa per un posto in Europa, il Torino rischia di non arrivare a Diego Laxalt, uno degli obiettivi di mercato per la prossima estate. Come riporta torinogranata, infatti, il laterale del Genoa è seguito da tanti club importanti, su tutti Roma, Galatasaray, West Ham, Napoli e Atalanta.