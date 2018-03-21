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Serie A

Torino, senza Europa cambia il mercato: l'obiettivo Laxalt è lontano

21.03.2018 00:30 di Michele Pavese  Twitter:    articolo letto 1493 volte
© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ormai fuori dalla corsa per un posto in Europa, il Torino rischia di non arrivare a Diego Laxalt, uno degli obiettivi di mercato per la prossima estate. Come riporta torinogranata, infatti, il laterale del Genoa è seguito da tanti club importanti, su tutti Roma, Galatasaray, West Ham, Napoli e Atalanta.
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