Torino, sfida al Milan con uno sguardo a Cutrone

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La sfida tra Torino e Milan in campionato suggerisce interessanti incroci di mercato su un versante e sull’altro. Se infatti è acclarata la stima della dirigenza rossonera nel confronti di profili di indubbio spessore quali Belotti e Baselli, è altrettanto evidente come il Torino abbia manifestato apprezzamento nei confronti del prodotto della cantera milanista Patrick Cutrone. L’attaccante rossonero, chiuso da Piatek nelle gerarchie di Gattuso, è stato spesso oggetto delle speculazioni di mercato in salsa granata, con accostamenti che sono partiti la scorsa estate senza trovare sviluppi nemmeno a gennaio. Ora, in vista di una sessione particolarmente calda prevista per la prossima sessione estiva, ecco che il profilo di Cutrone torna di stretta attualità. Chissà che il faccia a faccia previsto per il prossimo weekend non possa preludere ad un contatto più ravvicinato tra le parti da approfondire con il trascorrere dei mesi.