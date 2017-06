Torino, shopping napoletano: oltre a Tonelli si segue Grassi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Grandi movimenti in casa del Torino in vista della prossima stagione. I granata vogliono rinforzarsi per disputare un campionato di vertice, con l'obiettivo di centrare la qualificazione in Europa League. Il ds Petrachi sta puntando deciso verso Napoli, dove è forte l'interesse per Lorenzo Tonelli e Alberto Grassi, due giocatori poco utilizzati da Sarri.