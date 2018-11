Torino, si lavora per riscattare Ola Aina. Il Chelsea non fa sconti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino lavora al riscatto di Ola Aina (22). Tuttosport in edicola scrive che i contatti tra il club di Urbano Cairo e i blues, tramite alcuni intermediari, sono ripresi. I granata vantano un diritto di riscatto fissato a dieci milioni di euro e l'intenzione è quella di acquistarlo nel minor tempo possibile: il Toro ha chiesto una revisione della cifra verso il basso, ma i londinesi hanno già ricevuto l'interesse di altri club per l'esterno. Niente sconti, dunque, ma il futuro di Ola Aina al Torino non sembra in discussione perché il Chelsea non ha intenzione di trattare con altre Società la cessione del classe '96, visto l'accordo esistente con i piemontesi.