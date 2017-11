© foto di Federico De Luca

Il Torino non pensa solo ai movimenti in entrata (soprattutto in attacco), ma è concentrato anche sulle uscite. Il club di Cairo cercherà di cedere qualche elemento che sta trovando poco spazio: Kevin Bonifazi, Lucas Boyé e Mirko Valdifiori sono i principali candidati ad essere ceduti. Il difensore ha bisogno di giocare per crescere, mentre l'attaccante sta attraversando un periodo molto complicato. Diverso il discorso per il regista, che reclama più considerazione. Lo riporta Tuttosport.