Torino, Sirigu ancora in stand by. Tante le alternative valutate

Il Torino continua a cercare il portiere del dopo Hart. Secondo Tuttosport il nome di Salvatore Sirigu resta in stand by, con i club che non stanno trovando la quadratura. Sul numero uno del PSG ci sono anche Nantes e Valencia nel caso in cui dovesse saltare Neto. Le alternative sono Carrasso, svincolato dal Bordeaux, Karnezis dell'Udiense, Skorupski e Tatarusanu.