Torino, Sirigu: "Chievo? Una gara che nasconde molte insidie"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Salvatore Sirigu, portiere del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky prima della partita con il Chievo: "Ci sono molte insidie in una gara come questa, soprattutto l'approccio mentale sarà molto importante. Il Chievo è una squadra consolidata, sa come uscire dai momenti difficili e non è una cosa scontata. Dovremo stare attenti perché hanno voglia di rivalsa".